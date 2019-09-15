Лондон, 15 сентября 2019, 18:00 — REGNUM В Борнмуте на стадионе «Виталити Стэдиум» 15 сентября 2019-го года в рамках пятого тура Английской Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Борнмут» и «Эвертон». Противостояние завершилось уверенной победой «вишен».
Лучшим игроком матча с оценкой 8.13 стал вингер Джошуа Кинг, отличивший голевой передачей и совершивший 4 отбора и 4 успешные обводки. Точность передач норвежца составила 71%.
«Борнмут» одержал вторую победу в сезоне, набрал 7 очков и поднялся на 8-ю строчку. «Эвертон» с тем же количеством очков идет 3-мя позициями ниже.
Статистика матча («Борнмут"/"Эвертон»)
Удары 14/14
Удары в створ 7/5
Владение 42%/58%
Нарушения 5/14
Угловые 7/7
Оценки (WhoScored) 7.07/6.43
Составы на матч:
«Борнмут»: Рамздейл, Стив Кук, Аке, Стейси, Рико, Кинг, Льюис Кук, Харри Уилсон, Биллинг, Каллум Уилсон, Соланке.
Запас: Боруц, Сурман, Лерма (↑), Айб, Фрейзер (↑), Симпсон, Мепэн (↑).
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Мина, Кин, Коулман, Делф, Сигурдссон, Шнейдерлен, Ивоби, Ришарлисон, Калверт-Льюин.
Запас: Холгейт, Уолкотт (↑), Сидибе, Бернард (↑), Стекеленбург, Дэвис, Кин (↑).
Бригада арбитров: Пол Тирни | Эдвард Смит | Гарри Леннард | Джон Брукс.
Желтые карточки: Делф — 40, Динь — 58, Ришарлисон — 66, Шнейдерлен — 90+6.
Забитые мячи: Каллум Уилсон (Джошуа Кинг) 23 — 1:0, Доминик Калверт-Льюин (Ришарлисон) 44 — 1:1, Райан Фрейзер 67 — 2:1, Каллум Уилсон (Диего Рико) 73 — 3:1.