Пекин, , 17:31 — REGNUM Золотые медали чемпионата мира (ЧМ) по баскетболу, который прошел в Китае, завоевали представители сборной Испании. В решающем матче испанские баскетболисты переиграли команду Аргентины со счетом 95:75.

Мяч в корзине. Баскетбол (сс) Markus Spiske

Представитель Испании Рики Рубио, набравший 20 очков и сделавший 7 подборов, стал самым результативным игроком в составе своей команды. У аргентинцев 24 очка набрал форвард Габриэль Дек.

Таким образом, сборная Испании, которой удалось одержать победу на ЧМ также в 2006 году, во второй раз в своей истории выиграла мировое первенство.

Читайте также: Испания переиграла Австралию и вышла в финал ЧМ по баскетболу в Китае