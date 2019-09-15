Оренбург, , 16:09 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» вырвал победу на последних минутах игры у казанской команды «Рубин» в матче девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Александр Дайнека. Вратарь. 1934 г

Игра состоялась на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыл португальский защитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш, отличившийся на 49-й минуте, а на 53-й гости смогли отыграться усилиями полузащитника Евгения Башкирова.

Исход мачта решил гол полузащитника «Оренбурга» Артёма Кулишева, забитый им с пенальти на 89-й минуте и ставший победным.

Отметим, по итогам встречи «Оренбург» с 8 очками поднялся на тринадцатую строчку турнирной таблицы РПЛ. Казанский «Рубин» имеет в активе 10 очков и находится на десятом месте.