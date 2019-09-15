Мюнхен, Германия, , 14:21 — REGNUM Австрийский защитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Давид Алаба не сможет принимать участие в играх команды из-за травмы. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Давид Алаба Granada

27-летний футболист получил травму на разминке перед матчем клуба в четвертом туре немецкой бундеслиги с командой «РБ Лейпциг».

«Алаба получил разрыв мышечного волокна в области приводящих мышцы левого бедра», — говорится в сообщении пресс-службы. При этом сроки восстановления футболиста на уточняются.

Отметим, в нынешнем сезоне Давид Алаба сыграл в составе «Баварии» 5 матчей и забил в них один гол.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 14 сентября, команды «Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью в матче четвертого тура бундеслиги со счетом 1:1