Ванкувер, Канада, , 14:12 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Мичел Перейра уступил канадцу Тристану Коннели на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 158, проходившем в Ванкувере.

Бразилец во время боя показывал разнообразные эффектные трюки: он крутился колесом, отталкивался от сетки и делал сальто, однако это ему никак не помогло, так как Коннели сумел нанести противнику почти в три раза большее количество значимых ударов.

По итогам поединка все судьи единогласно присудили победу канадцу.

Отметим, это был первый бой 33-летнего Тристана Коннели в UFC и 20-й в ММА (14 побед при 6 проигрышах). Для 25-летнего Мичела Перейры это второй поединок в UFC и 33-й (23 выигрыша и 10 поражений) в ММА.

Напомним, первоначально соперником бразильца должен был стать российский боец Сергей Хаджонко, однако он не успел получить канадскую визу для того чтобы участвовать в турнире.