Нью-Йорк, США, , 12:52 — REGNUM Немецкий защитник хоккейного клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Деннис Зайденберг решил закончить свою игровую карьеру. Об этом 14 сентября сообщил журналист Мэтт Островиц.

38-летний хоккеист не сыграл в минувшем сезоне ни одного матча и в последний раз играл в составе «Айлендерс» в сезоне 2017/18. Тогда он принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата и сделал в них 5 результативных передач.

Отметим, Деннис Зайденберг сыграл в НХЛ 928 матчей и смог набрать в них 272 (47 шайб + 225 результативных передач) очка. Также стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году, играя за команду «Бостон Брюинз».