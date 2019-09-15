Лос-Анджелес, США, , 12:34 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук считает, что его клуб может выйти в плей-офф в нынешнем сезоне.

«Выход в плей-офф? Я верю, что нам это по силам. В НХЛ всё возможно», — приводит слова Ковальчука официальный сайт НХЛ.

Также российский хоккеист напомнил, что команда «Сент-Луис Блюз» была в середине прошлого сезона на последнем месте в лиге, однако смогла в итоге стать обладательницей Кубка Стэнли.

«Надо работать, играть как команда. В одиночку ничего не сделаешь», — заявил игрок.

Кроме этого, он подчеркнул, что побеждает в хоккее именно команда и что её костяк и лидеры знают, что нужно чтобы победить.

«Это самое главное», — заключил Илья Ковальчук.

Отметим, в минувшем сезоне команда «Лос-Анджелес Кингз» не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в западной конференции НХЛ и выиграв только в 31 из 82 матчей регулярного чемпионата лиги.