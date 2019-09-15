Манчестер, Великобритания, , 11:38 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронически прокомментировал поражение своих подопечных в пятом туре английской Премьер-лиги (АПЛ) от команды «Норвич».

«Поздравляю «Ливерпуль» с чемпионством», — приводит слова 48-летнего испанского специалиста The Guardian.

Также Гвардиола заявил, что ещё только сентябрь и потому всё ещё впереди, команда будет тренироваться и навяжет борьбу.

Кроме этого, он отметил, что «МС» очень мощно сыграл в матче с «Тотенхэмом» (2:2) и теперь команде нужно понять, что делать дальше.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее команда «Норвич» сенсационно переиграла «МС» в матче пятого тура АПЛ. Клуб «МС» по итогам пяти туров находится на втором месте турнирной таблицы АПЛ, отставая от лидера — «Ливерпуля», на 5 очков.