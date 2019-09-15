Барселона, Испания, , 11:13 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» намерен продать во время зимнего трансферного окна своего французского защитника Самюэля Юмтити. Об этом 14 сентября сообщает Calciomercato.com.

Также сообщается, что 25-летним футболистом интересуются такие клубы как «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лондонский «Арсенал». Кроме этого, игрока во время летнего трансферного окна упоминали в связи с возможностью обмена в каталонскую команду бразильского форварда команды «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Отметим, Самюэль Юмтит перешёл в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года. В нынешнем сезоне не играл за клуб, находивщись первые три матча испанской Примеры в запасных, а затем получив травму колена в сборной Франции. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 год