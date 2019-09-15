Осака, Япония, , 10:25 — REGNUM Российская теннисистка Варвара Флинк смогла пробиться в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Осаке.

В финальном квалификационном матче российская спортсменка победила представительницу Польши Катаржину Каву в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Также, помимо Варвары Флинк, на турнире WTA в Осаке выступят ещё две теннисистки из России — Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.

Ещё одна российская спортсменка — Людмила Самсонова не смогла попасть в основную сетку турнира, уступив в финальном матче квалификации болгарке Виктории Томовой в трех сетах.