Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Американский боксёр Флойд Мейвейзер-младший рассказал о грядущем показательном бое с филиппинцем Мэнни Пакьяо, являющимся действующим чемпионом мира в полусреднем весе. Соответствующий видеоролик спортсмен 14 сентября выложил в своем Instagram.

В нём боксер рассказал, что бой с Пакьяо состоится в ближайшее время, однако при этом не указал точную дату этого поединка.

Отметим, ранее боксёры уже встречались на ринге в 2015 году и тогда победа по решению судей была присуждена Мейвейзеру.

Напомним, в активе 42-летнего Флойда Мейвейзера-младшего рекордные 50 побед на профессиональном ринге без единого поражения. У 40-летнего Мэнни Пакьяо 62 победы, 7 поражений и 2 ничьи.