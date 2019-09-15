Сент-Луис, США, , 09:36 — REGNUM Российский форвард клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко заявил о желании его команды выиграть ещё один Кубок Стэнли. Его слова приводит 15 сентября официальный сайт НХЛ.

«Один чемпионский титул — этого недостаточно. Мы больше не хотим проигрывать», — заявил российский хоккеист.

Также он отметил, что у «Сент-Луиса» достаточно молодой состав и то, что молодые игроки начинают свою карьеру, получая опыт в борьбе за главный трофей НХЛ — это хорошо.

Кроме этого, игрок рассказал, что до чемпионского титула «Сент-Луиса» он думал, что в случае его завоевания — этого будет достаточно для клуба.

«Но мы снова хотим выиграть», — заключил Владимир Тарасенко.

Отметим, ранее клуб «Сент-Лиус Блюз» в сезоне 2018/19 впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.