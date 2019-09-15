Чита, , 09:07 — REGNUM Средства президентского гранта позволили организовать турнир по русской лапте среди школьников, в котором приняли участие 10 тысяч человек из 35 муниципальных образований Забайкальского края. Подробности социально-значимого проекта «От дворового спорта к медалям» сообщает сегодня, 15 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора.

Турнир по лапте в Забайкалье Правительство Забайкальского края

Участники турнира по русской лапте среди школьников Правительство Забайкальского края

По словам инициатора проекта, исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Спорт для всех» Олега Постыки, турнир по лапте проходит 14−15 сентября 2019 года в три этапа: на уровне поселка, района и края. На их проведение был выделен спортивный инвентарь.

Школьники участвуют в турнире по русской лапте. Забайкалье Правительство Забайкальского края

«Замечательная игра лапта упоминается еще в древнерусских летописях. Она развивает ловкость, выносливость, формирует командный дух, но в наше время незаслуженно забыта. Мы хотим возродить лапту», — пояснил Олег Постыка.

Напомним, лапта это русская народная командная игра с мячом и битой. Её цель — ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать поочерёдно до противоположной стороны и обратно, не дав противнику «осалить» себя пойманным мячом. За удачные пробежки команде начисляются очки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках проекта «От дворового спорта к медалям» был организован турнир по дворовому футболу. В 2018 году обладателями президентских грантов стала 21 некоммерческая организация (НКО), представляющая Забайкальский край. В регион было привлечено более 42 миллионов рублей.