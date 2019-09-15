Карсон, США, , 08:54 — REGNUM Мексиканский боксер Хайме Мунгиа, являющийся чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) победил ганского спортсмена Патрика Аллоти в бою, проходившем в рамках вечера бокса на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне.

22-летний чемпион WBO сразу выглядел предпочтительнее и уже в третьем раунде дважды отправил своего оппонента в нокдаун. После ещё одного нокдауна в четвёртом раунде рефери остановил бой и засчитал Аллоти поражение техническим нокаутом.

Отметим, это 34-я победа (37 — нокаутом) в карьере ни разу непобежденного Хайме Мунгиа. Для 28-летнего Патрика Аллоти это поражение стало пятым при 40 победах на профессиональном ринге.