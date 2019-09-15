Ванкувер, Канада, , 08:39 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжби заявил о своем желании сойтись в поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Такое заявление американец сделал после победы над своим соотечественником Дональдом Серроне на турнире UFC Fight Night 158 в Ванкувере.

«Мне нужен настоящий боец, пусть будет победитель пары Хабиб — Фергюсон. Хочу подраться с Хабибом, пока он не завершил карьеру», — приводит ММА Fighting слова Гэтжби.

Также он заявил, что если его соперником станет ещё один американский боец — Тони Фергюссон, то этот поединок сможет собрать миллионный стадион зрителей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Джастин Гэтжби досрочно победил Дональда Сероне на турнире UFC Fight Night 158 в Ванкувере. Это победа стала 21-й в его профессиональной карьере.

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