Лас-Вегас, США, , 08:39 — REGNUM Мексиканский боксёр Эммануэль Наваррете, являющийся чемпионом мира во втором легчайшем весе по версии всемирной боксёрской организации (WBO), победил филиппинца Хауна Мигеля Элорде в поединке, проходившем в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе.

Чемпион WBO резко прибавил во втором раунде, после пристрелки противников в первом, и к концу третьего, Элорде был засчитан стоячий нокаут. В начале четвертого раунда преимущество Наваретте было настолько велико, что судья засчитал филиппинцу технический нокаут, после нескольких подряд пропущенных им жестких и точных ударов.

Отметим, это третья удачная защита Эммануэлем Наваррете его титула чемпиона WBO и 29-я победа в карьере при 1 поражении. Для Хауна Мигеля Элорде это второй проигрыш в его профессиональной карьере.