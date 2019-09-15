Эйндховен, Нидерланды, , 07:42 — REGNUM Футбольный клуб из Эйндховена ПСВ нанес разгромное поражение с «сухим» счетом команде «Витесс» из Арнема, в которой главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, в матче шестого тура чемпионата Нидерландов.

Игра прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене и закончилась победой хозяев с счетом 5:0.

Главным героем встречи оказался форвард ПСВ Дониелл Мален, который стал автором всех пяти забитых мячей (18-я, 36-я, 46-я, 83-я с пенальти, 89-я с пенальти минуты).

Отметим, по итогам матча ПСВ набрал 13 очков, что позволило ему занять второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Витесс» имеет в активе 11 очков и располагается строчкой ниже.