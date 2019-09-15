Барселона, Испания, , 07:18 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» обыграл с разгромным счетом команду «Валенсия» в матче четвертого тур испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей голы на счету: Анссумана Фати (2-я минута), голландского защитника «Барселоны» Френки де Йонга (7-я), Жерара Пике (51-я) и аргентинского форварда Луиса Суареса, оформившего в матче дубль (61-я, 82-я). При этом аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы и поэтому в матче участия не принимал.

У их оппонентов мячами отличились португальский форвард Кевин Гамейро (27-я) и аргентинский нападающий Макси Гомес (90-я). Российский полузащитник Валенсии Денис Черышев записал на свой счет одну голевую передачу.

Отметим, по итогам четырех туров «Барселона» с 7 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» набрала 4 очка и находится на пятнадцатой строчке.