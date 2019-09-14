Лондон, , 21:26 — REGNUM 14 сентября в Норидже на стадионе «Карроу Роуд» между командами «Норвич Сити» и «Манчестер Сити» был разыгран матч в рамках 5-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «канареек».

За всю историю встреч между этими коллективами «Норвич Сити» сумел одержать победу лишь 7 раз за 56 матчей. В последних пяти играх «горожане» 3 победы и забили 12 мячей.

Гол Теэму Пукки на 50-й минуте стал для финна 6-м в рамках Английской Премьер-лиги. На данный момент после 5-ти туров форвард имеет в своем активе 8 очков по системе «гол+пас».

«Манчестер Сити» с 10-ю баллами по итогам пяти туров отстает от «Ливерпуля» на 5 очков. «Норвич Сити», набрав 6 очков, поднялся на 12-е место.

Статистика матча («Норвич"/"Манчестер Сити»)

Удары 6/20

Удары в створ 3/7

Владение 24%/76%

Фолы 6/7

Угловые 3/14

Оценки (WhoScored) 7.22/6.29

Составы на матч:

«Норвич»: Крул, Байрем, Годфри, Льюис, Амаду, Кантуэлл, Бауэндиа, Штиперман, Маклин, Тетти, Пукки.

Запас: Хэнли, Хайсе, Дрмич (↑), Ферманн, Србены (↑), Макговерн, Ида.

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Зинченко, Отаменди, Гюндоган, Родри, Сильва, Силва, Стерлинг, Агуэро.

Запас: Браво, де Брёйне (↑), Жезус (↑), Фоден, Консело, Марез (↑), Фернандиньо.

Бригада арбитров: Кевин Френд | Мэтью Уилкс | Сиан Массей | Питер Бенкс.

Желтые карточки: Байрем — 45, Маклин — 64, Силва — 69, Кантуэлл — 87.

Забитые мячи: Кенни Маклин (Буэндиа) 18 — 1:0, Тодд Кантуэлл (Пукки) 29 — 2:0, Серхио Кун Агуэро (Силва) 45 — 2:1, Теэму Пукки (Буэндиа) 50 — 3:1, Родриго Эрнандес (Жезус) 88 — 3:2.

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