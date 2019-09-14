Неаполь, Италия, , 21:15 — REGNUM 14 сентября в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» между командами «Наполи» и «Сампдория» был разыгран матч в рамках 3-го тура итальянкой Серии А 2019/20. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Карло Анчелотти.

Стадион «Сан-Паоло» Pochos

«Наполи» одержал вторую победу в турнире, набрал 6 очков и поднялся на 3-ю позицию. «Сампдория» без очков осталась в зоне вылета на последней строчке.

Голы Дриса Мертенса на 13-й и 68-й минутах стали для бельгийца 2-м и 3-м в сезоне Серии А.

Статистика матча («Наполи"/"Сампдория»)

Удары 25/8

Удары в створ 8/1

Владение 65%/35%

Фолы 6/10

Угловые 8/7

Оценки (WhoScored) 7.12/6.28

Составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Руй, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Руис, Эльмас, Зилиньски, Кальехон, Лосано, Мертенс.

Запас: Малькюи, Аллан, Льоренте (↑), Лупрето, Инсинье (↑), Оспина, Карнезис, Гулас, Юнес (↑), Манолас, Гаетано.

«Сампдория»: Аудеро, Реджини, Мурильо, Феррари, Экдаль, Линетти, Капрари, Берешиньски, Мурру, Ригони, Квальярелла.

Запас: Секулин, Ауджелло, Шабо, Баррето, Бонаццоли, Рамирес, Депаоли (↑), Колли, Торсби, Габбьядини (↑), Лерис (↑), Фальконе.

Бригада арбитров: Федерико ла Пенна | Джакомо Паганесси | Эмануэле Пренна | Валерио Марини.

Желтые карточки: Максимович — 7, Феррари — 26, Руис — 36, Капрари — 41.

Забитые мячи: Дрис Мертенс (Джованни Ди Лоренцо) 13 — 1:0, Дрис Мертенс (Фернандо Льоренте) 68 — 2:0.

Читайте ранее в этом сюжете: ПФК «Сочи» потерпел поражение от московского «Локомотива» в 9-м туре РПЛ