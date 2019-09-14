Лондон, 14 сентября 2019, 19:48 — REGNUM 14 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» между командами «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» был разыгран матч в рамках 5-го тура Английской Премьер-лиги. Игра завершилась крупной победой «шпор» со счетом 4:0.
Дубль Сона на 10-й и 23-й минутах стали для 27-летнего южнокорейца 1-м и 2-м в сезоне во всех турнирах.
«Шпоры» набрали 8 очков и поднялись на 3-ю строчку. «Кристал Пэлас» с 7-ю очками опустился на 10-е место.
Статистика матча («Тоттенхэм"/» Кристал Пэлас»)
Удары 12/7
Удары в створ 5/5
Владение 60%/40%
Фолы 16/9
Угловые 4/3
Составы на матч:
«Тоттенхэм»: Льорис, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Орье, Сон, Винкс, Ламела, Сиссоко, Эриксен, Кейн.
Запас: Ваньяма, Дайер, Алли, Гадзанига, Моура (↑), Н’Домбеле (↑), Дэвис (↑).
«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Уорд, Сако, Кэхилл, Миливоевич, Куяте, Шлупп, Тансекнд, Заа, Айю.
Запас: Томкинс, Мейер, Хеннесси, Бентеке (↑), Маккарти (↑), Камараса (↑), Ридевальд.
Бригада арбитров: Крэйг Поусон | Йан Хассин | Ричард Уэст | Майкл Солсбери.
Желтые карточки: Винкс — 45, Роуз — 50, Вертонген — 53, Эриксен — 60, Айю — 61, Уорд — 89, Миливоевич — 90+1.
Забитые мячи: Сон Хын Мин (Тони Алдервейрелд) 10 — 1:0, Патрик ван Анхольт (автогол) 21 — 2:0, Сон (Серж Орье) 23 — 3:0, Эрик Ламела (Харри Кейн) 42 — 4:0.
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