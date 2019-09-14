Берлин, , 18:43 — REGNUM 14 сентября на стадионе «Кофас Арена» между коллективами «Майнц-05» и «Герта» был разыгран матч в рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги. Игра завершилась со счетом поражением команды из Берлина.

Первый мяч на 40-й минуте матча забил 25-летний полузащитник сборной Швеции Робин Куайсон, добив мяч в пустые ворота — 1:0. В конце матча Марко Груич и Джерри Сен-Жюст отличились голами — 2:1.

«Майнц» набрал первое очков в сезоне, но остался на последней позиции. «Герта» с 2-мя баллами поднялась на 16-ю строчку.

Статистика матча («Майнц-05"/"Герта»)

Удары 10/16

Удары в створ 6/8

Владение 50%/50%

Фолы 16/11

Угловые 6/3

Составы на матч:

«Майнц-05»: Зентнер, Кариколь, Сен-Жюст, Бросински, Ньякат, Бётью, Латца, Кунде, Фернандеш, Куйасон, Салаи.

Запас: Пьер-Габриэл, Озтунали, Максим, Онисиво, Авоньи, Беркардт, Боку, Дамен, Хак.

«Герта»: Ярштейн, Бойата, Торунарига, Шельбред, Штарк, Дуда, Груич, Платтенхардт, Вульф, Зельке, Лукебакио.

Запас: Крафт, Рекик, Дарида, Лёвен, Калу, Клюнтер, Дилросун, Миттельштадт, Ибишевич.

Бригада арбитров: Марко Фриц | Доминик Шал | Штефан Лупп | Паскаль Мюллер.

Желтые карточки: Сен-Жюст — 33, Шельбред — 37, Штарк — 75, Кунде — 89.

Забитые мячи: Робин Куайсон 40 — 1:0, Марко Груич (Жавайро Дилросун) 83 — 1:1, Сен-Жюст (Бросински) 88 — 2:1.