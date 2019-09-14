Берлин, , 18:41 — REGNUM 14 сентября на стадионе «ВВК Арена» между командами «Аугсбург» и «Айнтрахт» был разыгран матч в рамках 4-го тура Бундеслиги сезона 2019/20. Игра завершилась минимальной победой хозяев.

Стадион «ВВК Арена» Jeroen Komen

Для 21-летнего воспитанника «Аугсбурга» Марко Рихтера его гол на 35-й минуте стал первым в сезоне. А Альфред Финнбогасон продлил безголевую серию до 5-ти матчей.

«Аугсбург», набрав 4 очка, выбрался из зоны вылета и поднялся на 14-ю строчку. «Айнтрахт» с 6-ю баллами опустился на 8-е место.

Статистика матча («Аугсбург"/» Айнтрахт»)

Удары 7/21

Удары в створ 4/3

Владение 31%/69%

Фолы 8/9

Угловые 2/11

Составы на матч:

«Аугсбург»: Коубек, Едвай, Удуохай, Макс, Фрамбергер, Хедира, Моравек, Варгас, Рихтер, Нидерлехнер, Финнбогасон.

Запас: Луте, Педерсен, Кордова, Грегоритш, Станич, Шибер, Хан, Тайгль, Оксфорд.

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Эбрахам, Хасебе, Соу, Камада, Роде, Чэндлер, да Кошта, Силва, Пасьенса.

Запас: Н’Дика, Фернандеш, Йовельич, Дост, Торро, Туре, Дурм, Кор, Видвальд.

Бригада арбитров: Харм Осмерс | Томас Горняк | Роберт Кемптер | Мартин Петерсен.

Желтые карточки: Хинтереггер — 39, Коубек — 81, Хан — 90+4.

Забитые мячи: Марко Рихтер (Альфред Финнбогасон) 35 — 1:0, Флориан Нидерлехнер (Филипп Макс) 43 — 2:0, Гонсало Пасьенса (Доминик Кор) 73 — 2:1.