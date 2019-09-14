Берлин, , 18:32 — REGNUM 14 сентября Дортмунде в на стадионе «Сингал Идуна Парк» между командами «Боруссия» и «Байер-04» был разыгран матч в рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «шмелей».

Стадион «Сигнал Идуна Парк» Dmitrij Rodionov

Последние три матча между этими командами были богаты на голы — в среднем за матч коллективы забивали по 5 мячей. Последний поединок завершился со счетом 3:2 в пользу «шмелей».

Гол Франсиско Алькасера на 28-й минуте стал для испанца 10-м в 8-ми последних официальных играх во всех турнирах.

Дортмундская «Боруссия» одержала третью победу за 4 тура, набрала 9 очков и поднялась на 2-ю строчку. «Байер-04» с 7-ю баллами опустился на 5-е место.

Статистика матча («Боруссия"/"Байер-04»)

Удары 9/13

Удары в створ 7/3

Владение 39%/61%

Фолы 9/13

Угловые 3/3

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Геррейро, Хуммельс, Аканджи, Делейни, Санчо, Брандт, Ройс, Витсель, Алькасер.

Запас: Закаду, Дауд, Гетце, Азар (↑), Шмельцер, Вайгль (↑), Ларсен (↑), Хитц.

«Байер-04»: Градецки, Та, Свен Бендер, Ларс Бендер, Амири, Венделл, Баумгартлингер, Арангис, Беллараби, Хавец, Фолланд.

Запас: Ретсос, Драгович, Паулиньо, Бэйли (↑), Аларио (↑), Диаби (↑), Синкгравен, Вайзер, Озджан.

Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Лассе Козловски | Ян Зайдель | Свен Вашицки.

Желтые карточки: Амири — 36, Венделл — 52, Кавец — 85.

Забитые мячи: Франсиско Алькасер (Ахраф Хакими) 28 — 1:0, Марко Ройс (Джейдон Санчо) 51 — 2:0, Рафаэль Геррейро 83 — 3:0, Ройс 90 — 4:0.