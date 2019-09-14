Флоренция, Италия, , 18:14 — REGNUM 14 сентября во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» между командами «Фиорентина» и «Ювентус» был разыгран матч в рамках 3-го тура итальянской Серии А 2019/20. Игра завершилась нулевой ничьей.

Стадион «Артемио Франки» lauren

За последний пять матчей «фиалки» только один раз смогли одержать победу 15-го января 2017-го года со счетом 2:1. В том матче за «Фиорентину» забили Никола Калинич и Милан Бадель.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.33 стал польский голкипер Войцех Щенсный, совершивший 5 сейвов. Точность передач вратаря составила 84%.

«Ювентус» набрал 7 очков и временно остался на первой позиции. «Фиорентина» с 1-м очком поднялась на 16-ю строчку.

Статистика матча («Фиорентина"/» Ювентус»)

Удары 16/7

Удары в створ 8/3

Владение 45%/55%

Фолы 11/17

Угловые 9/0

Оценки (WhoScored) 6.82/6.54

Составы на матч:

«Фиорентина»: Дронговский, Миленоквич, Касерес, Песселья, Бадель, Кастровилли, Лирола, Рибери, Пульгар, Далберт, Кьеза.

Запас: Терраччано, Раньери, Боатенг (↑), Соттил, Кристофоро, Чеккерини (↑), Геззаль, Монтьел, Журковский (↑), Венути, Влахович, Терзич.

«Ювентус»: Щенсный, Сандро, Данило, Бонуччи, де Лигт, Хедира, Матуиди, Пьянич, Коста, Роналду, Игуаин.

Запас: Рэмзи, Джан, Куадрадо (↑), Дибала, Ругани, Рабио, Пинсольо, Бентанкур (↑), Бернандески (↑), Буффон.

Бригада арбитров: Массимилиано Иррати | Фабиано Прети | Маттео Пассери | Марко ди Белло.

Желтые карточки: Касерес — 10, Пьянич — 14, Кьеза — 37, де Лигт — 46, Кастровилли — 77, Бентанкур — 83.