Москва, , 18:10 — REGNUM В Москве, накануне Всемирного дня без автомобиля, 15 сентября состоится осенний велофестиваль. Об этом 14 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Велофестиваль Mos.ru

Кульминационным моментом праздничных мероприятий станет велозаезд по центру города, в котором примут участие порядка 30 тысяч человек. Он пройдет по маршруту, который победил в результате голосования на официальном сайте фестиваля и в социальных сетях, — от стартового городка в «Лужниках» по Фрунзенской набережной до Садового кольца, дплее по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и затем по Саввинской набережной и к «Лужникам».

Общая протяженность дистанции составляет 24 км. Сбор участников начнется в 10:00, а старт запланирован на 12:00.

После заезда программные события фестиваля продожатся в «Лужниках», где для участников и посетителей будут организованы фотозона, велоквесты, спортивные и творческие мастер-классы. Кроме этого, для гостей фестиваля состоится рэп-баттл, конкурс по брейк-дансу, чемпионат по воркауту, соревнования по MMA.

Напомним, в связи с проведением осеннего велофестиваля в Москве будут введены ограничения для движения автомобилей с 20:00 14 сентября до 08:00 16 сентября

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