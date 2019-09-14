Москва, 14 сентября 2019, 18:10 — REGNUM В Москве, накануне Всемирного дня без автомобиля, 15 сентября состоится осенний велофестиваль. Об этом 14 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Велофестиваль
Велофестиваль
Mos.ru

Кульминационным моментом праздничных мероприятий станет велозаезд по центру города, в котором примут участие порядка 30 тысяч человек. Он пройдет по маршруту, который победил в результате голосования на официальном сайте фестиваля и в социальных сетях, — от стартового городка в «Лужниках» по Фрунзенской набережной до Садового кольца, дплее по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и затем по Саввинской набережной и к «Лужникам».

Общая протяженность дистанции составляет 24 км. Сбор участников начнется в 10:00, а старт запланирован на 12:00.

После заезда программные события фестиваля продожатся в «Лужниках», где для участников и посетителей будут организованы фотозона, велоквесты, спортивные и творческие мастер-классы. Кроме этого, для гостей фестиваля состоится рэп-баттл, конкурс по брейк-дансу, чемпионат по воркауту, соревнования по MMA.

Напомним, в связи с проведением осеннего велофестиваля в Москве будут введены ограничения для движения автомобилей с 20:00 14 сентября до 08:00 16 сентября

Читайте ранее в этом сюжете: В южнокорейском Ансане пройдет фестиваль культуры Камбоджи