Ливерпуль, Великобритания, 14 сентября 2019, 16:44 — REGNUM 14 сентября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл» был разыгран матч в рамках 5-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20. Игра завершилась волевой победой «скаузеров» со счетом 2:1.
В последних трех играх между этими коллективами «мерсисайдцы» одержали 3 победы с общим счетом 9:2. Лучшим бомбардиром стал Мохаммед Салах, забивавший в каждой встрече.
Голы сенегальского нападающего Садио Мане на 28-й и 40-й минутах стали для него 3-м и 4-м в Премьер-лиге текущего сезона.
«Ливерпуль» набрал 15 очков и укрепился на первой позиции в турнирной таблице. «Ньюкасл» с единственной победой 4-мя очками остался на 15-м месте.
Статистика матча («Ливерпуль"/» Ньюкасл»)
Удары 19/7
Удары в створ 8/1
Владение 76%/24%
Фолы 5/4
Угловые 10/1
Оценки (WhoScored) 7.14/6.29
Составы на матч:
«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, Матип, ван Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Ориги.
Запас: Милнер (↑), Фирмино (↑), Гомес, Хендерсон, Шакири (↑), Лаллана, Келлехер.
«Ньюкасл»: Дубравка, Ласселс, Шер, Дамметт, Виллемс, Крафт, Шелви, Алмирон, Хайден, Атсу, Жоэлинтон.
Запас: Кларк, Сонъен, Муто (↑), Фернандес (↑), Дарлоу, Лонгстафф, Манкильо (↑).
Бригада арбитров: Андре Марринер | Скотт Леджер | Саймон Лонг | Эндрю Мэдли.
Забитые мячи: Виллемс (Атсу) 7 — 0:1, Мане (Робертсон) 28 — 1:1, Мане 40 — 2:1, Салах (Фирмино) 72 — 3:1.