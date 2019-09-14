Мадрид, , 16:14 — REGNUM 14 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» между командами «Реал» и «Леванте» был разыгран матч в рамках 4-го тура испанской Примеры 2019/20. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «сливочных».

Стадион «Сантьяго Бернабеу» uggboy

За последние 5 встреч между этими клубами «Реал» одержал 3 победы и 2 раза сыграл вничью. Всего было забито 16 мячей.

Голы Карима Бенземы на 25-й и 31-й минутах стали для футболиста 3-м и 4-м в сезоне — лучший показатель в команде.

Также на 60-й минуте в этом матче дебютировал бельгийский новичок Эден Азар.

«Реал» набрал 8 очков и временно поднялся на 2-ю позицию. «Леванте» с 6-ю баллами опустился на 5-ю строчку. На данный момент подопечные Зинедина Зидана являются самым результативным коллективом в лиге (9 мячей).

Статистика матча («Реал"/"Леванте»)

Удары 23/4

Удары в створ 12/2

Владение 60%/40%

Фолы 12/8

Угловые 9/6

Оценки (WhoScored) 7.01/6.59

Составы на матч:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Родригес, Кроос, Винисиус, Васкес, Бензема.

Запас: Ареола, Начо, Азар (↑), Милитао (↑), Йович (↑), Родриго, Менди.

«Леванте»: Абарискета, Дуарте, Везу, Поштиго, Клерк, Мирамон, Рочина, Вукчевич, Кампанья, Моралес, Мойораль.

Запас: Оласабаль, Леон, Роджер (↑), Барди (↑), Кабако, Мелеро (↑), Коке.

Бригада арбитров: Рикардо Бенгоэчеа | Роберто дель Паломар | Хон Нунес | Хосе Санчес.

Желтые карточки: Каземиро — 28, Васкес — 40, Везу — 80, Клерк — 90.

Забитые мячи: Бензема (Карвахаль) 25 — 1:0, Бензема (Родригес) 31 — 2:0, Каземиро (Винисиус) 40 — 3:0, Мойораль (Клерк) 49 — 3:1, Мелеро (Кампанья) 75 — 3:2.

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