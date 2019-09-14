Тамбов, , 16:01 — REGNUM Главный тренер молодежного состава футбольного клуба «Тамбов» Сергей Передня был удален с поля в матче девятого тура молодежного первенства России по футболу с московской командой ЦСКА за два предупреждения.

Вторую желтую карточку 47-летний главный наставник молодежного «Тамбова» увидел на 70-й минуте матча и после этого вынужден был покинуть игровое поле.

Отметим, это первый случай в истории российского футбола, когда с поля за два предупреждения удаляется тренер играющей команды.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее команды «Тамбов» и ЦСКА сыграли вничью в матче девятого тура молодежного российского первенства по футболу со счетом 1:1.