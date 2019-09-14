Тамбов, , 16:03 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА и команда «Тамбов» сыграли вничью в матче девятого тура молодежного российского футбольного первенства.

Стадион «Локомотив». Тамбов avu1956

Игра прошла на стадионе «Локомотив» в Тамбове и закончилась с ничейным счётом 1:1.

Счет в матче открыл защитник хозяев Камиль Салахетдинов, отправивший мяч точным ударом в ворота ЦСКА на 13-й минуте игры. Затем, на 69-й минуте, московский клуб смог отыграться усилиями форварда Егора Шаповалова, удачно реализовавшего одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота «Тамбова». Это равновесие в счете и стало итоговым результатом встречи.

Отметим, по итогам матча ЦСКА с 18 очками располагается на втором месте турнирной таблицы молодежного первенства России по футболу. «Тамбов» с 14 очками на шестой строчке.