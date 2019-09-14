Оренбург, , 15:54 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» проиграл футболистам казанского «Рубина» в мачте девятого тура молодежного первенства России по футболу.

Игра состоялась на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече записал на свой счет полузащитник Александр Циберкин, который отправил мяч в ворота соперника на 31-й минуте.

Отметим, по итогам матча «Рубин» с 10 очками занимает тринадцатое место турнирной таблицы молодежного первенства России по футболу. «Оренбург» имеет в активе 4 очка и находится на предпоследней, пятнадцатой строчке.