Красноярск, , 15:18 — REGNUM Футбольный красноярский клуб «Енисей» и калининградская команда «Балтика» не смогли выявить победителя в матче тринадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на поле красноярского стадиона «Центральный» и закончилась с ничейным счётом 2:2.

В составе хозяев гол на счету нападающего Артема Делькина, отличившегося на 50-й минуте.

У их оппонентов мячами отметились бразильский защитник «Балтики» Наилсон (52-я) и забивший свой гол в скомпенсированное время матча, и этим спасший свой клуб от поражения, форвард Михаил Маркин. Ещё один мяч отправил в собственные ворота защитник гостей Максим Плопа (34-я).

Отметим, по итогам встречи «Енисей» с 8 очками замыкает турнирную таблицу ФНЛ, находясь на двадцатом месте. «Балтика» имеет в активе 16 очков, что позволяет ей занимать одиннадцатую строчку.