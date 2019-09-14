Самара, , 14:55 — REGNUM Недавно условно-досрочно освобождённый из заключения полузащитник Павел Мамаев, права на которого принадлежат футбольному клубу «Краснодар», попал в сферу интересов самарской команды «Крылья Советов».

Александр Кокорин и Павел Мамаев Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ФАН, «Крылья Советов» могут предложить 30-летнему футболисту контракт сроком до конца нынешнего сезона с опцией продления его ещё на один сезон.

При этом уточняется, что такой вариант возможен в случае, если краснодарский клуб разорвет контракт с игроком.

Также сообщается, что представители самарского клуба пока не выходили на контакт с представителями игрока.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 сентября, выездной суд в исправительной колонии №4 в Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении футболистовАлександра Кокорина иПавла Мамаева.

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