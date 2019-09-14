Киев, , 13:43 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил на встрече с катарскими инвесторами обратить внимание на украинские футбольные клубы с целью их приобретения.

«Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить», — заявил украинский премьер-министр на шестнадцатой ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), проходившей в Киеве.

Напомним, хорошим примером катарских инвестиционных вложений в футбол может стать французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», 70% акций которого в 2011 году выкупил фонд Qatar Sports Investments, а в 2012 клуб полностью перешёл к новому владельцу. Также чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре.