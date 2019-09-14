Владивосток, , 13:22 — REGNUM Футбольный владивостокский клуб «Луч» и команда «Нижний Новгород» сыграли нулевую ничью в матче тринадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра проходила на стадионе «Динамо» во Владивостоке и закончилась со счетом 0:0.

При этом футболисты обеих команд заработали по одинаковому количеству желтых карточек в игре. У «Нижнего Новгорода» «горчичники» получили хавбек Александр Сапета, украинский форвард Виталий Федорив и защитник Владимир Хозин. У «Луча» жёлтые карточки показаны полузащитнику Астемиру Абазову, защитнику Эрвингу Ботако-Иобома и хавбеку Дауру Квеквескири.

Отметим, по итогам матча «Нижний Новгород» продлил свою серию без проигрышей в ФНЛ до пяти игр подряд и с 17 очками находится на десятом месте турнирной таблицы. «Луч» также имеет 17 очков в активе и располагается строчкой выше.