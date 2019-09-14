Шэньчжэнь, Китай, , 12:37 — REGNUM Китайские организаторы матча, между челябинским хоккейным клубом «Трактор» и командой «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в городе Шэньчжэне, допустили ошибки в написании названия «Трактор» и аббревиатуры КХЛ на информационной табличке автобуса. Об этом 14 сентября в своем Instagram сообщил журналист Евгений Михайлов.

Ранее, 13 сентября, челябинская команда прилетела в Шэньчжэнь и на табличке автобуса, предоставленного организаторами «Трактор», было указано название лиги и команды. При этом в обоих словах, написанных на латинице, были допущены ошибки. На табличке значилось: «HKL-Tarktor».

Отметим, хоккейные клубы «Трактор» и «Куньлунь» сыграют 2 матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ 14 и 15 сентября.