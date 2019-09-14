Мадрид, , 12:11 — REGNUM Главный тренер футбольного мадридского клуба «Реал» Зинедин Зидан прокомментировал слова английского нападающего клуба Гарета Бэйла о том, что он сделался «козлом отпущения» в мадридской команде. Его слова приводит 14 сентября Goal.com.

Зинедин Зидан (сс) Hadi Abyar. tasnimnews.com

«Не считаю его козлом отпущения. Думаю, мы все виноваты, если что-то идет не так», — заявил Зидан.

Также он отметил, что все в команде зависит от её членов, так как они все в одной лодке.

«Мы хотим изменить ситуацию, если она складывается неправильным образом», — отметил главный тренер «Реала».

Кроме этого, Зидан подчеркнул, что он всегда говорил, что у Бэйла потрясающий уровень и что это — великолепный игрок. При этом он рассказал, что ситуацию, сложившаяся летом, всем известна, однако на данный момент 30-летний футболист в команде и все этим довольны.

«Теперь нужно двигаться вперед», — заключил Зинедин Зидан.

Отметим, летом нынешнего года руководство мадридской команды пыталось продать игрока, однако он так и остался в клубе. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.