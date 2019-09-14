Торонто, Канада, , 11:41 — REGNUM Форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифз» Митчелл Марнер, пребывающий в статусе ограниченно свободного агента, подписал со своим клубом новый контракт. Об этом 14 сентября сообщает официальный сайт НХЛ.

Также сообщается, что руководство «Торонто» и 2-летний хоккеист подписали соглашение сроком на шесть лет с зарплатой игрока около $10,9 млн за один сезон. Общая сумма контракта составляет $65,3 млн.

Отметим, ранее стало известно, что «Торонто» предложило Марнеру семилетний контракт на общую сумму $77 млн, однако игрока не устроило такое предложение.

Напомним, в минувшем сезоне игрок сыграл за «Торонто» в 82 играх регулярного чемпионата и набрал в них 94 (26 шайб + 68 результативных передач) очков. В 7 встречах плей-офф набрал ещё 4 (2 шайбы + 2 голевые передачи) очка.