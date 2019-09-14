Торонто, Канада, , 11:21 — REGNUM Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла серебряную награду в женском индивидуальном разряде на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International, проходящем в Оквилле (Канада).

Евгения Медведева Luu

19-летняя спортсменка из России набрала по итогам двух программ — короткой и произвольной, 217,43 балла, что и стало вторым на соревнованиях результатом.

Первой стала представительница Японии Рика Кихира, которая смогла набрать за прокат двух программ 224,16 балла. Третье место у Лим Ын Су из Южной Кореи, набравшей в сумме 184,38 балла.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 13 сентября, Евгения Медведева также занимала второе место по итогам показа своей короткой программы.