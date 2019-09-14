Нью-Йорк, США, , 09:40 — REGNUM Американский боксёр Майкл Хантер, ставший новым интерконтинентальным чемпионом в супертяжелом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) после победы над российским боксёром Сергеем Кузьминым, вызвал на бой другого российского боксёра — Александра Поветкина. Его слова приводит 14 сентября Boxingscene.

«Я хочу биться с Поветкиным», — заявил Майкл Хантер.

Также он рассказал, что намеревается продолжать поединки с боксерами в супертяжёлой весовой категории.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Майкл Хантер по итогам 12-раундового боя победил по очкам российского боксёра Сергея Кузьмина и отобрал у него титул интерконтинентального чемпиона WBA в супертяжелом весе.

Напомним, после победы над Кузьминым в активе 31-летнего Хантера — 18 (12 — нокаутом) побед и одно поражение. У 40-летнего Поветкина — 35 побед (24 — нокаутом) при двух поражениях.