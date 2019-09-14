Нью-Йорк, США, , 09:33 — REGNUM Российский боксер Сергей Кузьмин не смог защитить свой титул интерконтинентального чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), проиграв представителю США Майклу Хантеру в поединке, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Нью-Йорке.

По итогам всех заявленных двенадцати раундов все судьи единогласно присудили победу американцу с одинаковым счетом 117:110.

Отметим, это была третья защита Сергеем Кузьминым его титула интерконтинентального чемпиона WBA в супертяжелом весе. Также это первое поражение в профессиональной карьере боксера, который до этого победил в 15 (11 — нокаутом) поединках. Для Майкла Хантера данная победа стала 18-й при одном поражении.