Казань, , 09:28 — REGNUM Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл хоккеистов магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра проходила на льду казанской «Татнефть-Арены» и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыл на 10-й минуте встречи шведский защитник хозяев Микаэль Викстранд с результативной передач, записанной на свой счет его 38-летним коллегой — форвардом Данисом Зариповым.

Отыграть эту шайбу у гостей получилось только на 50-й минуте, усилиями нападающего Андрея Локтионова. Однако уже на этой же минуте Данис Зарипов снова отличился, удачно реализовав большинство, и снова вывел свой клуб вперёд, чем принес ему победу в матче.

Отметим, по итогам матча «Ак Барс» с 6 очками в активе занимает пятую строчке турнирной таблицы восточной конференции КХЛ. Магнитогорский «Металлург» имеет 3 очка и находится там же на одиннадцатом, предпоследнем месте.