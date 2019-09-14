Санкт-Петербург, , 08:34 — REGNUM Московский хоккейный клуб ЦСКА нанес поражение с разгромным счет санк-петербургской команде СКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра проходила в Ледовом дворце Санкт-Петербурге и закончился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Счет в матче открыл нападающий ЦСКА Антон Слепышев на 9-й минуте встречи. Затем, на 26-й минуте, его одноклубник форвард Константин Окулов удвоил счет и преимущество своей команды.

Третью, разгромную шайбу отправил на 60-й минуте матча в пустые ворота СКА нападающий Сергей Калинин.

Также вратарь ЦСКА Илья Сорокин оформил в матче свой 50-й шат-аут в КХЛ, отразив 20 из 20 бросков по его воротам.

Отметим, по итогам матча в активе ЦСКА стало 9 очков, что позволило клубу возглавить западную конференцию НХЛ. У СКА 6 очко и он находится там же на четвертой позиции.