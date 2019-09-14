Тюмень, , 07:55 — REGNUM В Тюмени 21 сентября состоится традиционный «Кросс наций». На время мероприятия будет с 06:00 до 15:00 по местному времени ограничено движение транспорта в границах улиц Орджоникидзе, Советской, Дзержинского и Володарского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МКУ «Тюменьгортранс».

Схема проезда во время «Кросса наций» Скриншот схемы МКУ «Тюменьгортранс»

«Кросс наций» — это ежегодное, одно из самых массовых спортивных событий в России. В этот день устраивается всероссийский забег на расстояние от 1 км до 12 км.

В Тюмени 21 сентября 2019 года «Кросс наций» стартует в 10:45 по местному времени (07:45 мск) на Центральной площади у здания правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45). Там же состоится торжественная церемония открытия.

В 218 году в «Кроссе наций» приняли участие 7,5 тысяч жителей столицы Тюменской области.