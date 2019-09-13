Ульяновск, , 20:31 — REGNUM В Ульяновской области проходит I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА (Международная ассоциация спорта для всех), который продлится по 17 сентября. В дни проведения фестиваля на спортивных объектах Ульяновска и Димитровграда пройдут более 40 мастер-классов и семинаров зарубежных и российских спортсменов, всего заявлено 5 тыс. спортсменов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Фестиваль боевых искусств открылся с развлекательной программы и встречи с почётными гостями и иностранными спортсменами-участниками фестиваля. В программе на фестивале представлены такие известные виды единоборств, как бокс, карате, айкидо, кикбоксинг, тхэквондо, самбо, капоэйра. Также пройдут показательные выступления спортсменов, владеющих навыками национальных боевых искусств. Всего будет представлено около 30 видов единоборств. Кроме того, запланированы состязания, деловые встречи, выставки и семинары российских и зарубежных спортсменов.

14 сентября в Ульяновске пройдет массовая зарядка с участием известного спортсмена, голливудского актёра Олега Тактарова. Также будет представлена развлекательная программа «Спортивная Планета ТАФИСА. Добро пожаловать в Россию! Добро пожаловать в Ульяновск!», в рамках которой пройдут мастер-классы по спортивным единоборствам. Кроме того, гости смогут наблюдать показательные выступления по национальным единоборствам в рамках фестиваля национальных видов спорта «Содружество».

15 сентября всех желающих приглашают в село Арское на историческую реконструкцию боевых искусств, а на Соборной площади в Ульяновске начнется праздничная программа с показательными выступлениями спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках спецпрограммы «Историческая реконструкция боевых искусств в Арском» можно будет познакомиться с историей русского боя, посмотреть показательные выступления, примерить доспехи и военную форму разных периодов истории России. Ожидается выступление казачьих дружин, показ мастерства владения саблями и шашками, джигитовка.

Читайте также:В Ульяновской области пройдёт реконструкция русских боев

Отметим, что на право проведения фестиваля претендовали 70 городов мира. Ульяновск получил право проведения всемирных игр после жеребьёвки и визита экспертной международной комиссии в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, для участия в фестивале зарегистрировались гости из 26 стран. В том числе своё участие в проведении мастер-классов подтвердили 24 титулованных спортсмена.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин приветствовал участников Всемирного фестиваля боевых искусств