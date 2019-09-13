Ростов-на-Дону, , 16:56 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов получил награду «Ростсельмаш — лучший игрок июля-августа». За форварда проголосовало большинство болельщиков.

Элдор Шомуродов Fclm.ru

«Средний балл игрока в голосовании болельщиков — 4,8 (по пятибалльной шкале)», — уточнили в пресс-службе жёлто-синих.

В настоящее время игрок национальной сборной Узбекистана лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету Шомуродова — семь голов.

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