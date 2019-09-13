Манчестер, Великобритания, , 15:57 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» предложил изменения нынешнего формата летнего трансферного окна в английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом 13 сентября сообщает Daily Mail.

По данным издания, «МС» предложил ввести в АПЛ два срока окончания траснферных сделок (дедлайна — прим. ИА REGNUM).

Предлагается, чтобы клубы АПЛ могли приобретать игроков у иностранных клубов до конца августа. При этом внутренние сделки должны заканчиваться к последнему четвергу перед стартом нового сезона.

Голосование о новом варианте формата летнего трансферного окна должно состояться в феврале 2020 года.

Напомним, летом нынешнего года летнее трансферное окно было закрыто перед началом нового сезона — 8 августа. Данное обстоятельство вызвало недовольства некоторых клубов АПЛ.