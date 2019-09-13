Турин, Италия, , 15:33 — REGNUM Бывший главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри не жалеет о своем уходе из команды. Его слова 13 сентября приводит Padovasport.tv.

«Абсолютно не жалею об уходе из команды», — заявил бывший главный тренер туринской команды.

Также он отметил, что после пяти лет работы пришло время сделать перерыв, и, возможно, руководство команды поняло это раньше него.

Кроме этого, Аллегри рассказал, что у него, несмотря на уход из клуба, остались хорошие отношения с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Напомним, Массимилиано Аллегри был главным тренером «Ювентуса» с 2014 по 2019 год. Команда под его руководством пять раз побеждала в итальянской Серии А и четырежды выигрывала Кубок Италии.