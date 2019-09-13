Уфа, , 15:34 — REGNUM Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров в 2021 году пройдет в Уфе. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба министерства молодежной политике и спорта Башкирии.

Данное решение было принято на заседании международной федерации спортивной борьбы в Казахстане.

По сообщению чиновников, Уфа боролась за право проведения престижных соревнований с Софией (Болгария) и Белградом (Сербия). Таким образом, столица Башкирии станет первым российским городом, в котором пройдет юниорский чемпионат мира по борьбе.

Напомним, что в августе текущего года в Уфе было начато строительство центра спортивной борьбы площадью 29 тыс кв метров. Комплекс, который будет включать в себя универсальный спортивно-концертный зал на 3400 зрителей, планируется сдать к 2021 году.