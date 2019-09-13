Владивосток, , 15:15 — REGNUM Хоккейный владивостокский клуб «Адмирал» обыграл с разгромным счетом команду «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отличились — нападающие Денис Вихарев (2-я минута), открывший счет в матче и Константин Глазачев, оформивший в матче дубль (45-я, 60-я в пустые ворота) и также записавший на свой счет одну результативную передачу.

При этом финский голкипер «Адмирала» Юхо Олкинуора оформил свой первый в КХЛ шут-аут.

Отметим, по итогам матча «Адмирал» имеет 6 очков в активе и занимает шестое место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ. «Барыс» также имеет 6 очков, однако он провел на одну игру больше «Адмирала» и потому находится на седьмой строчке.